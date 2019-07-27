ВС Венесуэлы сообщили о новом вторжении самолета США в подконтрольную стране зону

КАРАКАС, 27 июля. /ТАСС/. Американский самолет-разведчик вновь вторгся в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения. Об этом сообщило в субботу Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы в Twitter.

"Сегодня американские самолеты-разведчики снова неправомерно вошли в зону ответственности нашей страны, нарушив правила авиационной безопасности и международные соглашения", - говорится в сообщении.

На схеме, которую опубликовали ВС Венесуэлы, указано, что в зону ответственности аэропорта Майкетии зашел самолет EP-3E Aries II. Во время пребывания в этой зоне он не выходил на связь с венесуэльскими диспетчерами.

20 июля Министерство обороны Венесуэлы заявило, что самолет ВВС США, предназначенный для ведения воздушной разведки, нарушил воздушное пространство Боливарианской Республики. На его перехват были направлены воздушные суда южноамериканской страны. Представители Южного командования Вооруженных сил США заявили, что самолет, о котором идет речь, выполнял задание в "международном воздушном пространстве над Карибским морем".

По данным правительства Венесуэлы, с начала года американские военные самолеты вторгались в воздушное пространство южноамериканской республики и зоны ответственности венесуэльских авиадиспетчеров более 75 раз. Как считают власти Боливарианской Республики, в задачи этих воздушных судов входил сбор информации.