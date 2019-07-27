Трамп заявил, что думает объявить американских антифашистов террористической организацией

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в его администрации рассматривается возможность признать движение американских антифашистов террористической организацией. Об этом глава Белого дома написал в субботу на своей странице в Twitter.

"Рассматривается возможность объявить ANTIFA (движение американских антифашистов), сумасшедших трусливых леворадикалов, которые бьют людей по голове бейсбольными битами (только тех, кто не может дать сдачу), террористической организацией вместе с MS-13 (уличная банда, считающаяся одной из наиболее опасных в США) и другими. Полиции будет легче делать свою работу", - заявил американский лидер.

В июне в Портленде (штат Орегон) произошли уличные столкновения между ультраправыми демонстрантами из консервативного движения Proud Boys ("Гордые парни") и антифашистами, пытавшимися помешать проведению их акции. Несколько человек в результате получили травмы. Среди пострадавших оказался и американский консервативный журналист Энди Нго, освещавший демонстрацию. Трамп впоследствии на различных публичных мероприятиях неоднократно осуждал нападение антифашистов на представителя СМИ.

6 июля аналогичное противостояние между ультраправыми и антифашистами произошло в американской столице во время митинга, организаторами которого также выступали Proud Boys. В Вашингтоне, однако, все свелось к словесным перепалкам и обошлось без прямых столкновений, антифашисты лишь перевернули несколько газетных стендов в центре города. Полиция при этом в целом не вмешивалась и лишь делала протестующим замечания.

Движение ANTIFA в США не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения всех антифашистов.