В ЕС назвали задержания на несогласованной акции в Москве нарушением свободы собраний

ТАСС, 28 июля. В Евросоюзе считают задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы нарушением права на свободу слова и собраний. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, опубликованном в субботу на сайте службы.

"Более тысячи мирных демонстрантов, включая известных представителей оппозиции и журналистов, были задержаны сегодня в Москве. <...> Эти задержания и непропорциональное использование силы <...> вновь серьезно подрывают фундаментальные права на свободу слова, ассоциаций и собраний. Эти основные права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены", - отмечено в заявлении.

В Евросоюзе также призвали Россию к уважению международных обязательств при проведении местных выборов в сентябре этого года.

Ранее сообщалось что сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек.

Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они игнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.