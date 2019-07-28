СМИ: лидера республиканцев в Сенате США прозвали "московский Митч"

ТАСС, 28 июля. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл получил прозвище "московский Митч" за отказ поддержать законопроекты, направленные на защиту от вмешательства в американские выборы. Об этом в субботу сообщила газета The Hill.

По ее данным, один из законопроектов предполагает использование при голосовании бумажных бюллетеней. Согласно второму, кандидаты, участники предвыборных кампаний и члены их семей должны будут сообщать в Федеральное бюро расследований (ФБР) о получении предложений помощи со стороны иностранных государств.

Когда Макконнелл заблокировал эти инициативы, член комитета Сената по разведке Рон Уайден назвал его "самым большим союзником России", а ведущий телеканала MSNBC и бывший член Республиканской партии Джо Скарборо начал в социальных сетях кампанию с хэштегом #MoscowMitch, которую быстро подхватили другие пользователи.

Сам Макконнел объяснил, что не поддерживает законопроекты из-за их предвзятости. "Это крайне предвзятые законопроекты от тех же людей, которые потратили два года на раскручивание теории заговора о президенте [США Дональде] Трампе и России и которые продолжают игнорировать работу нынешней администрации по исправлению ошибок администрации [бывшего президента США Барака] Обамы по этому вопросу", - указал сенатор.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Он утверждал при этом, что РФ пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.