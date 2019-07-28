Yomiuri: Япония закупит беспилотные вертолеты для патрулирования в Восточно-Китайском море

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намерено с 2023 года начать закупать беспилотные вертолеты для размещения на сторожевых кораблях Сил самообороны. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri Shimbun.

Выбор модели оборонное ведомство осуществит в 2022 году. В качестве приоритетного варианта для этих целей рассматривается американский летательный аппарат MQ-8С Fire Scout, который производит компания Northrop Grumman. Эта машина длиной 12,6 м способна находиться в воздухе до 15 часов и подниматься на высоту 5 км.

В течение 2023 года предполагается закупить три беспилотника, а в течение последующих 10 лет их количество будет увеличено до 20. Минобороны Японии рассчитывает использовать их для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, где Токио и Пекин вовлечены в территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао).

Беспилотные вертолеты будут размещаться на новых тяжелых сторожевых кораблях-вертолетоносцах, которые начнут поступать в распоряжение Сил самообороны Японии с 2021 года.

В прошлом году правительство Японии приняло новую программу укрепления национальной обороны на предстоящие 10 лет. На ее осуществление планируется потратить около 27 трлн иен ($238 млрд).