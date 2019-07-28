Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы заявил, что готов к "абсолютной войне" с США

КАРАКАС, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил в субботу, что Боливарианская Республика готова вести "абсолютную войну" с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Мы готовы [к войне] сегодня и говорим это без какого-либо высокомерия. Если они [США] хотят, абсолютная война [объединит] всех наших людей для защиты нашей родины и нашего мира", - заявил Кабельо, чьи слова приводит агентство ЭФЭ.

Политик отметил, что если американские морские пехотинцы вторгнутся в Венесуэлу, то "проблемой для них станет уйти из нее [живыми]".

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.