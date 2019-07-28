Командующий ВМС Ирана прибыл в Петербург, где обсудит морское сотрудничество

ТАСС, 28 июля. Командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади вечером в субботу прибыл с трехдневным визитом в Санкт-Петербург, он примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, обсудит с российскими партнерами вопросы развития морского сотрудничества. Об этом в воскресенье сообщает агентство ИРНА.

По словам контр-адмирала, он приехал в Россию по приглашению российских коллег. Ожидается, что будет подписано морское соглашение с российской стороной.

Ханзади станет гостем Главного военно-морского парада в Петербурге и Кронштадте, который в воскресенье примет президент Владимир Путин. Ханзади, отмечает агентство, выразил уверенность, что взаимодействие между РФ и Ираном благоприятно скажется на обеспечении морской безопасности.

23 июля МИД России представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Предусмотрено формирование инициативной группы по подготовке международной конференции по безопасности и сотрудничеству, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе. Москва выступила с инициативой по созданию там демилитаризованных зон и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств, наладить горячие линии между военными.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах прогремели взрывы. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран обвинения отверг. 20 июня иранские военные сбили американский беспилотник, после чего США подготовили военную операцию против ИРИ, но отменили ее.