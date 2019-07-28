Президент Киргизии заявил о намерении республики развиваться вместе с Россией

БИШКЕК, 28 июля. /ТАСС/. Киргизия рассчитывает на укрепление всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией и дальнейшее совместное развитие. Об этом заявил в воскресенье в Чолпон-Ате (Киргизия) во время встречи с участниками Форума молодежных лидеров Киргизии и России глава киргизского государства Сооронбай Жээнбеков, сообщила его пресс-служба.

"С Россией нас связывают доверительные отношения, основывающиеся на прочных традициях исторической дружбы, союзничества и взаимного уважения. Я не раз отмечал, еще раз скажу, что Россия - наш близкий, надежный союзник и стратегический партнер. Вместе с Россией мы намерены двигаться вперед, развивать и укреплять взаимоотношения", - цитирует Жээнбекова пресс-служба.

По ее данным, во время встречи президента с участниками форума, которая прошла в "неформальной обстановке", Жээнбеков рассказал об итогах состоявшегося в марте нынешнего года государственного визита российского лидера Владимира Путина в Бишкек. По его словам, в ходе визита "были обсуждены многие вопросы двустороннего сотрудничества", в том числе развитие взаимодействия между молодежью двух государств.

"Мне сообщили, что форум прошел успешно, были обсуждены направления образования, культуры, туризма, поднимались вопросы о роли сельской молодежи в развитии регионов", - отметил президент Киргизии. Он выразил при этом уверенность, что данный форум "придаст импульс развитию двусторонних отношений", а также заложит "солидный фундамент для дальнейшего сотрудничества молодежных лидеров двух стран".

Президент Киргизии во время беседы отметил символичность встречи с лидерами молодежи на побережье киргизского озера Иссык-Куль, где находится Чолпон-Ата. "Именно здесь любил работать великий писатель, гуманист, философ, личность планетарного масштаба, известный наш земляк Чингиз Айтматов. Его слова, что "для человека самая трудная задача - это каждый день быть человеком", актуальны для каждого из нас. Сегодня здесь собрались молодые лидеры Кыргызстана и России, уверен, что вы продолжите традиции плодотворного сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул, обращаясь к участникам мероприятия, Жээнбеков.

Форум молодежных лидеров двух стран начался в Киргизии 25 июля и продолжится до 30 июля. Он был организован Федеральным агентством по делам молодежи РФ и Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта Киргизии. За время его проведения подписаны несколько соглашений о взаимодействии в сфере развития предпринимательства, туризма и волонтерства.