Нетаньяху: Израиль успешно провел секретные испытания противоракетной системы на Аляске

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье о серии испытаний на Аляске израильского противоракетного комплекса "Хец-3" ("Стрела-3").

"В последние несколько недель мы провели три секретных испытания "Хец-3". Эти эксперименты проводились на Аляске в США в полном сотрудничестве с нашим великим союзником - Соединенными Штатами. Они оказались невообразимо успешными. "Хец-3" успешно перехватила баллистические ракеты за пределами атмосферы на высотах и скоростях, которых мы до сих пор не видели", - написал израильский премьер в Twitter.

Комплекс "Хец-3" предназначен для перехвата целей в безвоздушном пространстве на расстоянии 400-2500 км и высоте до 100 км. Минобороны Израиля разработало эту противоракетную систему совместно с Агентством по противоракетной обороне США.

"Хец-3" был передан на вооружение ВВС Израиля в январе 2017 года. Вместе с тем, по данным израильских СМИ, испытания системы продолжаются.