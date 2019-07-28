Украинские силовики провели в Донбассе учения с танками, боевыми самолетами и вертолетами

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС) в Донбассе масштабные учения штабов с практическим привлечением войск. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ООС.

"Три дня подряд в районе проведения операции объединенных сил происходили тренировки с органами военного управления и подразделениями боевых бригад", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Отмечается, что тренировки проходили в несколько этапов. В частности, руководство и офицеры штабов отрабатывали действия в условиях резкого изменения военной обстановки в районах ответственности.

К маневрам были привлечены как сухопутные, так и авиационные составляющие ВСУ. Как уточнили в пресс-службе ООС, танковые подразделения отрабатывали совершение марша с последующим форсированием водной преграды на одном из полигонов Донбасса. Пилоты вертолетов армейской авиации проводили полеты парами в простых и сложных метеоусловиях, кроме того, при помощи специального оборудования выполняли учебную постановку минных заграждений.

"Фронтовые истребители МиГ-29 выполняли задачи по прикрытию воздушного пространства во время осуществления понтонной переправы танкового подразделения. А экипажи штурмовиков Су-25 отрабатывали имитацию нанесения удара по противнику, обеспечив тем самым беспрепятственное развертывание в боевые порядки танкового подразделения", - подытожили в ООС.