Постпред РФ: участники иранской ядерной сделки привержены ее выполнению

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Оставшиеся участники ядерного соглашения с Ираном привержены его выполнению, хотя санкции США подрывают эту сделку. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам заседания Совместной комиссии по обзору реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Сессия Cовместной Комиссии по СВПД в Вене 28.07 позволила всесторонне обсудить положение дел с выполнением этой договоренности с акцентом на ее ядерную и экономическую составляющие. Очевидно, что санкции США подрывают "ядерную сделку". Однако все участники твердо ей привержены", - написал Ульянов в Twitter.

Заседание Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров завершилось в Вене после двух часов дискуссий. Россию на встрече представлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Предыдущая встреча политдиректоров по иранской ядерной программе состоялась в Вене 28 июня. Тогда стороны договорились о проведении заседания на министерском уровне, однако, как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, такая встреча должна быть соответствующим образом подготовлена.

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана) и дает другим участникам два месяца (до 8 июля - прим. ТАСС) на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. МАГАТЭ 1 и 8 июля подтвердило, что Иран превысил лимит запасов в 300 кг низкообогащенного урана и превысил уровень обогащения урана в 3,67%.