Партия Нетаньяху вывесила на штаб-квартире в Тель-Авиве фото его рукопожатия с Путиным

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июля. /ТАСС/. Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вывесила в воскресенье на здании своей штаб-квартиры в Тель-Авиве плакат, на котором запечатлено рукопожатие главы правительства еврейского государства с президентом России Владимиром Путиным. Фото здания опубликовала пресс-служба партии премьера в Twitter.

На штаб-квартире вывешены плакаты с трех сторон. На двух других запечатлены моменты рукопожатия премьера с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На фотографиях написано: "Нетаньяху - другая лига".

Под этим же лозунгом премьер выиграл парламентские выборы 9 апреля. Но тогда он не смог сформировать правительственную коалицию, так как поддержали лишь 60 из 120 депутатов Кнессета. 29 мая истек отведенный ему законом срок в 42 дня на создание правительства, и сам премьер инициировал и добился утверждения в первые часы 30 мая закона о самороспуске парламента и проведении первых в истории Израиля повторных парламентских выборов 17 сентября.