Замглавы МИД Ирана: Тегеран видит приверженность участников ядерной сделки ее сохранению

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Тегеран видит, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) верны идее сохранить сделку. Об этом в воскресенье заявил журналистам замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Атмосфера встречи была конструктивной, дискуссии прошли хорошо. Не могу сказать, что нам удалось все решить, но я могу сказать, что есть приверженность самому СВПД и идее его сохранения. Все оставшиеся участники сделки верны ей", - сказал он.

Арагчи подчеркнул, что все участники согласны, что СВПД является одним из главных достижений дипломатии за последние годы, и намерены продолжать работу по его сохранению.

Сроки министерской встречи

Участники иранской ядерной сделки намерены в ближайшее время провести встречу на уровне министров, однако ее сроки пока не определены, заявил Арагчи.

"Мы также обсудили проведение министерской встречи. Она состоится вскоре, но ее сроки пока окончательно не определены", - сказал он.

Арагчи добавил, что министерскую встречу необходимо должным образом подготовить. "Сегодня мы часть этой работы проделали и продолжим ее позднее", - указал иранский дипломат.

Механизм расчетов с Ираном INSTEX

Механизм расчетов с Ираном INSTEX, создаваемый в рамках ЕС, пока еще не работает, хотя находится в финальной стадии подготовки, отметил замглавы МИД Ирана.

"Мы также решили провести экспертные встречи на различных уровнях, чтобы найти практические пути того, как Иран может воспользоваться предусмотренными сделкой экономическими возможностями. Одно такое решение уже было найдено - это INSTEX. Он еще не действует, но находится в последних стадиях подготовки".

"Мы решили искать другие практические решения в других областях торговли, энергетики и инвестиций, чтобы Иран мог получить предусмотренную сделкой пользу", - добавил он.

Захват танкера

Вопрос о захвате танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе поднимался на встрече по ядерной сделке в Вене, заявил Аббас Арагчи.

"Поднимались вопросы об исполнении обязательств в рамках сделки сторонами, в том числе Ираном, на основе наблюдений МАГАТЭ, а также исполнении своих обязательств, прежде всего, европейцами".

"Поднимался вопрос о танкере Grace 1, перевозившем иранскую нефть, - продолжил он. - Иран имеет право экспортировать свою нефть в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Любые помехи в экспорте нефти нарушают СВПД и соответствующую резолюцию СБ ООН".

Как сообщает агентство ISNA, Арагчи перед заседанием Совместной комиссии отметил, что Иран считает задержание его танкера в Гибралтарском проливе нарушением положений СВПД по иранской ядерной программе.

По данным ISNA, Арагчи отметил, что первоначально реакция стран, подписавших ядерную сделку, на выход США из соглашения была рациональной и конструктивной, однако последовавший "захват иранского танкера в Гибралтарском проливе рассматривается Ираном как нарушение СВПД".

Задержание танкера, по мнению иранской стороны, является нарушением договоренностей о снятии ограничения на ввоз и вывоз нефти и нефтепродуктов. Заместитель главы МИД Ирана призвал участвующие в соглашении страны не препятствовать иранскому экспорту углеводородов.

В Вене в воскресенье прошло заседание Совместной комиссии Ирана и международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) по обзору реализации ядерного соглашения с Ираном, на котором стороны обсуждали, как изменилась ситуация за месяц с момента прошлой встречи и каковы перспективы сохранения сделки.

Власти Гибралтара (заморская территория Великобритании) задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. По словам представителя Гибралтара, на борту танкера находились 28 членов экипажа (граждане Индии, Пакистана и Украины). В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства.