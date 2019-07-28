МИД Омана: султанат и Иран координируют организацию судоходства в Ормузском проливе

ТАСС, 28 июля. Султанат Оман и Исламская Республика Иран действуют совместно для организации безопасного судоходства по Ормузскому проливу, который соединяет Персидский и Оманский заливы. Об этом сообщил в воскресенье глава МИД Омана Юсеф бен Алауи.

Как цитирует министра телеканал Al Arabiya, Оман "координирует с Ираном действия по организации навигации и прохождения танкеров по Ормузскому проливу".

Бен Алауи, находящийся с визитом в Тегеране, отметил, что, по его убеждению, "необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон, чтобы не нанести ущерба судоходству и не допустить новых инцидентов в одном их наиболее интенсивных и загруженных районов мирового океана".

"Оман не выступает посредником при урегулировании нарастающей напряженности в зоне Персидского залива, но очень обеспокоен стабильностью навигационного процесса в Ормузском проливе", - сказал глава МИД султаната.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию для обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь в коалицию государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.

Через Ормузский пролив транспортируется пятая часть всей потребляемой в мире нефти из Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ, Кувейта и Ирака, а также почти весь сжиженный природный газ, производимый Катаром - крупнейшим экспортером этого топлива.