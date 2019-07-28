Во Львовской области пересчитают голоса в одном из округов на выборах в Раду

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Львовский окружной административный суд обязал избирательную комиссию пересчитать голоса на шести участках 119-го округа с центром в Бродах Львовской области, где победил кандидат от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Михаил Бондарь. Такое решение суд принял в воскресенье после десяти часов пребывания в совещательной комнате.

Суд рассматривал иск кандидата от президентской партии "Слуга народа" Ореста Кавецкого и другого кандидата по этому же округу, самовыдвиженца Виталия Кравчука.

"Административный иск удовлетворен частично, в частности, признана противоправной бездеятельность ОИК округа №119 по реагированию на нарушения избирательного законодательства во время подсчета голосов избирателей, а также признан противоправным и отменен протокол ОИК об итогах голосования в округе №119. Окружную избирательную комиссию округа №119 обязали провести повторный подсчет голосов на шести избирательных участках", - пишет издание "Бугский медиа портал".

"Европейская солидарность" заявила, что пересчет голосов в округе абсолютно безосновательный.

В городе Броды на досрочных парламентских выборах победу одержал кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. По данным ЦИК, Бондарь, который был депутатом Верховной рады восьмого созыва, набрал 15,57%, кандидат от "Слуги народа", предприниматель Орест Кавецкий отстал от него на 140 голосов и набрал 15,39%.

Внеочередные выборы Рады состоялись 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу. По предварительным данным, самую большую фракцию в новой Раде сформирует "Слуга народа", которая провела в парламент 254 депутата.