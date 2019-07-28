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Reuters: в Нигерии при нападении боевиков погибло не менее 30 мирных жителей

Нападение было осуществлено членами радикальной группировки "Боко харам", отмечает агентство

ТАСС, 28 июля. По меньшей мере 30 мирных жителей были убиты на северо-востоке Нигерии в результате нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам", присягнувшей на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя местной полиции.

Ранее Agence France-Presse сообщало о не менее 23 погибших от рук экстремистов.

По его данным, боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям, возвращавшимся с похоронной церемонии.

Группировка "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних странах: Нигере, Камеруне и Чаде.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

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