В Батуми десятки тысяч человек вышли на митинг за нормализацию отношений с Россией

ТБИЛИСИ, 28 июля. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч человек приняли в воскресенье участие в митинге за нормализацию отношений с Россией, состоявшемся в Батуми (Аджарская АР) по инициативе оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии". Такие данные предоставили организаторы акции.

Митинг состоялся на площади Эра, расположенной в центре города. По разным подсчетам площадь вмещает от 25 до 30 тыс. человек. Оппозиция сумела мобилизовать своих сторонников, заняв полностью место проведения митинга. На акцию съехались, как жители Аджарии и соседнего с ней края Гурии, так и из разных уголков Грузии, включая Тбилиси.

"За полтора месяца мы провели шесть масштабных акций. Скажите мне, какая партия в Грузии может за такое время собрать столько народу?" - задался вопросом один из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави, открыв воскресную встречу со сторонниками.

Диалог с Москвой

Начало митинга было запланировано на 17:00 (16:00 мск), однако выступления по непонятным причинам начались с опозданием. Несмотря на 26-градусную жару, которая царила в Батуми, люди стали сходиться к площади задолго до начала митинга, вооружившись зонтами, головными уборами и прочими предметами, способными хоть немного уберечь их от солнца.

Демонстранты принесли с собой флаги Грузии, атрибутику партии, а также символику ЕС - "Альянс патриотов Грузии" выступает как за налаживание отношений с РФ, так и за полноценное партнерство с Евросоюзом.

Первым к микрофону после вступительной речи Тархана-Моурави подошла депутат парламента Грузии Ада Маршания, которая призвала власти незамедлительно начать диалог с Москвой, чтобы решить все острые политические проблемы.

"Мы вместе с вами говорим властям, что давно пора начать широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам с Москвой. Мы должны начать также тяжелейший разговор с абхазами и осетинами. До каких пор нам быть так? Кого или чего мы ждем? Кто как не мы должны сделать это?" - обратилась Маршания к митингующим.

Прогрузинская позиция

Вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили, которая является одним из лидеров партии, свое выступление посвятила той негативной тенденции, которая, по ее словам, наблюдается сегодня в грузинской политике. В частности, Инашвили считает, что любое заявление, направленное на укрепление грузинских позиций по тем или иным вопросам и продвижение интересов республики, другими оппозиционными партиям, которые придерживающимися прозападного курса, воспринимаются пророссийскими.

"Защищаешь грузинские земли - ты российский агент, выступаешь против пропаганды ЛГБТ-сообщества - российский агент. Представьте, насколько далеко идет это безумие. Сейчас ввели в обиход новый лозунг, якобы все прогрузинское и все те люди, которые совершают прогрузинские действия, являются Россией и российскими агентами. Представляете, что эти бессовестные люди говорят?" - сказала Инашвили, критикуя прозападный фланг оппозиции.

После Инашвили на митинге прозвучали выступления еще нескольких человек, преимущественно жителей Аджарии, которые осудили девятилетнее правление президента Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение", раскритиковали правящую партию "Грузинская мечта - Демократическое движение" за ухудшение благосостояния граждан, после чего организаторы приняли решение разойтись по домам из-за палящего солнца. Они обещали вновь начать проведение массовых митингов с сентября.

Попытка улучшить отношения

Члены "Альянса патриотов Грузии" в составе из трех человек посетили Москву 15 июля, где провели переговоры с коллегами из Госдумы по вопросу восстановления грузино-российских отношений, которые ухудшились из-за масштабных антироссийских митингов 20 - 21 июня в Тбилиси у здания парламента.

Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного запрета российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан в Грузию, который вступил в силу с 8 июля. В тот же день вступило в силу и решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ. На фоне запретов на прямое авиасообщение и резкого сокращения российских туристов, в Грузии рекордно обесценилась национальная валюта по отношению к доллару. Сегодня курс лари составляет 2,93 за $1, в то время как ранее валюта колебалась в районе 2,68 - 2,70 за $1.

Ранее глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что из-за отсутствия туристов из РФ страна к концу года не досчитается около $710 млн.