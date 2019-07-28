СМИ: на юге Триполи при авиаударе по полевому госпиталю погибли пять медиков

ТАСС, 28 июля. Пять медицинских работников убиты в результате авианалета на полевой госпиталь, расположенный южнее столицы Ливии Триполи. Об этом в воскресенье сообщил новостной портал Al-Wasat со ссылкой на заявление представителя Министерства здравоохранения ливийского Правительства национального согласия (ПНС).

По его словам, "минувшим вечером полевой госпиталь, оборудованный на дороге к столичному аэропорту, подвергся атаке с воздуха". Представитель ливийского министерства уточнил, что в результате бомбардировки погибли четыре доктора и санитар. Он добавил, что еще не менее девяти человек, в том числе несколько спасателей, получили ранения.

ПНС возложило ответственность за нападение на госпиталь на юге Триполи на ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля ее командующий Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 1 тыс. человек, свыше 5,5 тыс. получили ранения.