Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в отношении судьи, освободившего Кочаряна

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Высший судебный совет Армении удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении судьи суда общей юрисдикции Еревана Давида Григоряна, который принял решение освободить бывшего президента республики Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя. Об этом в воскресенье сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Высшего судебного совета.

"Высший судебный совет удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры о заведении уголовного дела в отношении судьи Давида Григоряна. Еще одним решением приостановлены полномочия Григоряна", - отметили в пресс-службе, однако отказались сообщить, какие именно обвинения предъявлены судье.

Ранее специальная следственная служба провела обыск в офисе Григоряна.

18 мая Григорян принял решение изменить меру пресечения в виде ареста в отношении Роберта Кочаряна под личное поручительство карабахских лидеров Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. После этого генпрокуратура подала апелляцию на это решение в Апелляционном суде, который 25 июня постановил повторно арестовать экс-главу страны.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.