Трамп выдвинет конгрессмена Рэтклиффа директором Нацразведки США

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что выдвинет кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки США вместо Дэниела Коутса, который покинет этот пост 15 августа. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Я рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки", - сообщил Трамп. "Дэниел Коутс оставит должность 15 августа", - добавил он.

"Хотел бы поблагодарить Дэниела за его великолепную службу нашей стране. Исполняющий обязанности директора будет назван в скором времени", - уточнил президент. Кандидатура Рэтклиффа должна быть одобрена Сенатом Конгресса США.

О том, что нынешний директор Национальной разведки США в ближайшие дни оставит свой пост, сообщила в воскресенье электронная версия газеты "Нью-Йорк таймс". Как отметило издание, Коутс и Трамп не соглашались по многим вопросам, в частности, в том, что касается России. Американский лидер неоднократно выступал с критикой в отношении разведывательного сообщества США.

Ранее в этом месяце новостной портал "Аксиос" сообщал, что Трамп намерен отправить Коутса в отставку. Как утверждал портал, Трамп в беседах с представителями ближайшего окружения выражал мнение, что аппарат директора нацразведки, созданный после терактов 11 сентября 2001 года и последовавшей за ними реорганизации спецслужб США, представляет собой "ненужную бюрократическую прослойку". Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.

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