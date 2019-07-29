В Лондоне заявили, что британская система здравоохранения не подлежит приватизации

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс предупредила власти США, что приватизация государственной системы здравоохранения Соединенного Королевства не может быть частью будущего британо-американского торгового соглашения. Об этом она написала в авторской статье, которая утром в понедельник появится в печатной версии газеты The Daily Telegraph и которая уже опубликована на сайте этого издания.

"Моей основной приоритетной задачей теперь будет согласование сделки о свободной торговле с США на основании успешного телефонного разговора между премьер-министром [Великобритании Борисом Джонсоном] и президентом [США Дональдом Трампом]. Я вылечу [в Соединенные Штаты] в ближайшие недели для достижения прогресса в этой области. Но в самом начале этого процесса мне бы хотелось четко заявить, что это не означает, что наша национальная система здравоохранения (NHS) будет когда бы то ни было выставлена на продажу", - заявила министр.

Таким образом Трасс сразу расставила точки на "и" в этом вопросе, заранее предупредив американских партнеров по переговорам и одновременно успокоив британскую общественность, что даже сама попытка рассмотрения вопроса о будущей судьбе британской системы оказания бесплатных медицинских услуг населению находится за проведенной Лондоном красной чертой в двустороннем диалоге. Заявление Трасс также можно рассматривать как свидетельство того, что британская сторона хочет убедить американских партнеров согласовать условия предстоящей торговой сделки еще до того, как Соединенное Королевство покинет ЕС 31 октября.

На этой неделе Трасс собирается встретиться с послом США в Великобритании Вуди Джонсоном прежде, чем вылететь в Вашингтон, где у нее запланированы переговоры с американским министром торговли Уилбуром Россом и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Слухи спровоцировал Трамп

Повод для предположений, что в качестве платы за согласие США заключить торговую сделку в Лондоном частные американские компании могут покуситься на британскую систему здравоохранения, дал непосредственно президент США Дональд Трамп. Во время июньского визита в Соединенное Королевство он спонтанно ответил на заданный ему вопрос о такой перспективе, что, дескать, "все может быть предметом обсуждения, поскольку так оно и есть". Но спустя несколько часов в интервью телеканалу ITV американский лидер признал, что неосторожно брошенной фразой дал основания для слухов, после чего заверил британскую общественность, что не считает Национальную службу здравоохранения предметом торга.

Системы здравоохранения в Великобритании и США существенно разнятся. В Соединенном Королевстве доминирует государственная бесплатная система оказания медицинской помощи, а частное страхование и платная помощь служат лишь дополнением к ней. В США, наоборот, действует децентрализованная частная система здравоохранения лишь с элементами государственной страховой медицины.