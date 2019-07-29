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Обновлено 

Reuters: число погибших при атаке на офис движения Green Trend в Кабуле увеличилось до 20

Еще 50 человек пострадали

ТАСС, 29 июля. Число жертв нападения на офис политического движения Green Trend, возглавляемого кандидатом на пост вице-президента Амруллой Салехом, увеличилось до 20, еще 50 пострадали. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление властей Афганистана.

Ранее Reuters информировал о двух погибших. Взрыв прогремел недалеко от частного университета, затем боевики ворвались в здание учебного заведения и обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию университета. Салех получил ранение шрапнелью.

Отмечается, что, согласно сведениям МВД, более 150 мирных жителей были эвакуированы из здания. В ходе операции афганские силы безопасности ликвидировали четверых нападавших.

Новость обновлена (07:20 мск) - добавлена информация об эвакуации местных жителей

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