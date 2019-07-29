В ООН осудили нападение на офис политического движения Green Trend в Кабуле

ТАСС, 29 июля. ООН в понедельник осудила нападение на офис политического движения Green Trend в Кабуле, жертвами которого, по последним данным агентства Reuters, стали не менее 20 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Политическое движение Green Trend возглавляет кандидат на пост вице-президента Афганистана Амрулла Салех.

"ООН осуждает нападение на политический офис кандидата в вице-президенты. Кандидаты - это мирные граждане. Насилие не должно иметь места в афганской президентской кампании", - указано в заявлении.

Взрыв прогремел недалеко от частного университета, затем боевики ворвались в здание учебного заведения и обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию. Не менее 20 человек погибли, еще 50 получили ранения. Сам Салех был ранен.

Согласно сведениям МВД страны, более 150 мирных жителей были эвакуированы из здания. В ходе операции афганские силы безопасности ликвидировали четверых нападавших.