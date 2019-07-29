Говоривший о захвате Курил японский депутат сменил партию

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма вступит в другую партию после того, как его исключили из "Ниппон иссин но кай" за высказывания о военном захвате южной части Курильских островов, которые он допустил в мае. Как сообщил Маруяма в понедельник на пресс-конференции в Токио, он присоединится к партии "Защитим народ от общественного телевидения NHK".

"Мы провели встречу с главой партии [Такаси] Татибаной, в ходе которой обсудили мое вступление в нее. Я крайне недоволен NHK и отныне мы будем действовать вместе с господином Татибаной", - сказал он.

По словам председателя "Защитим народ от общественного телевидения NHK", официально Маруяма будет внесен в партийные списки 30 июля перед внеочередной сессией парламента, которая начнется 1 августа. Депутат ранее неоднократно отказывался сдавать свой парламентский мандат, несмотря на многочисленные призывы к этому со стороны японского правительства и других партий.

В середине мая Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил во время их поездки на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. 11 мая за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Глава группы от лица присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война". Однако депутат не останавливался и продолжал заводить разговор о том, что острова можно силой отвоевать у России, хотя глава делегации на все реплики такого рода отвечал, что "война не нужна". Во время разговора Маруяма находился в состоянии алкогольного опьянения.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.