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Лидер Приднестровья отметил эффективность миротворческой операции под эгидой России

За 27 лет в разделительной Зоне безопасности по Днестру не было ни одной вспышки насилия

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отметил эффективность миротворческой операции на Днестре под эгидой России. Об этом говорится в опубликованном в понедельник поздравительном обращении к российским военным, которые 27 лет назад остановили братоубийственную войну на Днестре.

"Народ Приднестровья видит в деятельности российских миротворцев надежный и эффективный механизм обеспечения мирной жизни и недопущения повторения событий войны 1992 года", - отмечается в поздравлении, которое распространила пресс-служба Красносельского.

Он обратил внимание, что "решительная, твердая и принципиальная позиция РФ" позволила остановить вооруженный конфликт, который "привел к многочисленным жертвам среди мирного населения". Лидер Приднестровья назвал миротворческую операцию на Днестре "самой успешной за всю историю миротворчества".

Российские военные были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной Зоне безопасности по Днестру вместе с "голубыми касками" Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. За все эти годы здесь не было ни одной вспышки насилия.

Накануне в городе Бендеры Красносельский в торжественной обстановке представил к наградам отличившихся военнослужащих из миротворческого контингента России и Приднестровья.

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