Британское правительство готовится к работе в условиях торговых норм ВТО

ТАСС, 29 июля. Великобритания максимально подготовится к выходу из Европейского союза (ЕС) без соглашения, что предусматривает возвращение к торговым нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Мы работаем над планами по выходу из Евросоюза, предпочтительнее через соглашение, но если ЕС не уберет недемократичный пункт о бэкстопе (механизме, гарантирующем сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии - прим. ТАСС), нам придется обеспечить народу определенность, что мы выходим из ЕС к концу октября. И если это значит, что мы выходим по правилам ВТО, то мы должны быть готовы к этому наилучшим образом", - сказал он в эфире вещательной корпорации Би-би-си. Рааб также отметил, что правительство ускоряет подготовку к подобному сценарию.

В настоящее время Великобритания, как член ЕС, ведет беспошлинную торговлю с другими странами сообщества, а также с теми государствами, с кем у ЕС заключены соглашения о свободной торговле. При варианте выхода без соглашения с ЕС страна не сможет пользоваться подобными привилегиями.

Борис Джонсон в своей первой речи 23 июля на посту премьер-министра Великобритании обещал, что его страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность в том, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того соглашения, которое согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.