Китайские власти оценили ущерб, нанесенный беспорядками в Гонконге

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Общественные беспорядки негативно отражаются на гонконгской экономике и финансовом секторе этого специального административного района. Об этом заявила в понедельник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Сюй Луин.

"Вплоть до недавнего времени в Гонконге поддерживались хорошие условия для ведения бизнеса, - отметила она на пресс-конференции. - Однако столкновения и насилие, происходящие в последние дни, оказали серьезное негативное влияние на общественный порядок этого региона, как и на международную ситуацию. <...> Когда снижается доверие коммерческих кругов, финансовый сектор естественным образом становится более уязвимым к внешним рискам".

По словам представителя, сейчас крайне важно остановить эскалацию насилия. В противном случае усилятся негативные тенденции в экономике Гонконга, которые можно наблюдать по падению розничных продаж и снижению турпотока.

Несколько недель назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявила о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.