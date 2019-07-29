Экс-посол рассказал о военной помощи, полученной Украиной из США

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Более 90% военно-технической помощи, которую получил Киев за последние четыре года, поступило из США. Такое заявление сделал бывший посол Украины в США Валерий Чалый, который в ближайшее время завершит миссию в Вашингтоне.

"92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов. Подчеркну, 92%", - сказал он в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в понедельник.

По словам Чалого, Киев прорабатывает контракт на закупку крупной партии летального оружия в США, который может быть реализован в 2019 году. "Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован крупный проект закупки летального оборонительного оружия", - отметил он, не уточнив специфику вооружений.

Экс-посол также порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить на предстоящей встрече со своим американским коллегой ряд неотложных вопросов. В частности, по его мнению, они должны касаться дальнейшего взаимодействия в военно-технической сфере, а также сотрудничество в энергетической сфере. Кроме того, Чалый отметил необходимость решения некоторых проблемных вопросов в космической отрасли.

На военную помощь Украине, включая вооружение, в 2020 финансовом году американская администрация запросила $250 млн. В бюджете США на текущий год на эту цель выделено $200 млн. Сенат Конгресса США 27 июня одобрил проект американского военного бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 октября - прим. ТАСС), который предусматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн, в том числе и на так называемые летальные вооружения.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе визита в Киев напомнил, что США ожидают президента Украины с визитом, однако его точная дата еще не определена.