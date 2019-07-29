В Китае заявили, что семьи полицейских Гонконга подверглись давлению на фоне протестов

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Члены семей сотрудников гонконгских органов правопорядка в ходе протестов стали объектом унижений и давления со стороны агрессивно настроенных лиц через интернет. Об этом заявил в понедельник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан.

"Хотел бы особо обратить внимание, что гонконгская полиция предприняла огромные усилия для того, чтобы в течение последнего месяца с лишним поддерживать общественный порядок. Им даже пришлось пойти на серьезные жертвы, - отметил он на пресс-конференции. - Они сами оказались под гигантским давлением, а члены их семей вдвойне испытали его на себе, став объектом различных издевательств в интернете".

По его словам, полиция Гонконга продолжает успешно противостоять агрессорам, проявляя профессиональную сдержанность. "При усилиях властей и полиции этого специального административного района Гонконг обязательно преодолеет все трудности, должным образом ответит на все вызовы", - выразил уверенность чиновник.