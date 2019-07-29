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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции опубликовал видео задержания танкера Stena Impero

На ролике видно, как элитные части Вооруженных сил Ирана требуют от британского фрегата, сопровождавшего танкер, не вмешиваться

ТАСС, 29 июля. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) впервые опубликовал видео, на котором запечатлено задержание британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе 19 июля. Как сообщил в понедельник телеканал Press TV, в распоряжении которого оказался ролик, военно-морские силы КСИР потребовали от фрегата ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавшего танкер, не мешать проведению операции по задержанию судна.

"Это патрульный катер ВМС КСИР, не подвергайте свою жизнь опасности", - приводит телеканал слова иранского оператора, адресованные экипажу британского корабля. "Танкер под моим контролем. Вам приказано не вмешиваться в [проведение] моей операции", - сказал он. Как утверждает телеканал, КСИР задержал танкер после того, как тот попытался скрыться с места столкновения с иранским рыболовецким судном.

По данным Press TV, ролик содержит аэрофотоснимки с иранского беспилотника, пролетавшего над районом, где происходило задержание танкера.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции. Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти заявили, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.

Теги
ИранЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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