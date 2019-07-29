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В Тегеране назвали предложение Помпео выступить на иранском ТВ актом психологической войны

Ранее госсекретарь США получил официальный отказ

ТАСС, 29 июля. Тегеран рассматривает предложение госсекретаря США Майкла Помпео о его визите в Иран и выступлении на телевидении частью психологической войны Вашингтона против Исламской Республики Иран. Об этом, как сообщило агентство Tasnim, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Мы считаем это намерение США неискренним, рассматриваем его как часть психологической войны США [против Ирана]", - сказал Мусави, отвечая на вопрос о возможности визита главы Госдепа в Иран.

Ранее госсекретарь США заявил, что предлагал руководству Ирана отправиться в эту страну для переговоров, а также выступить по местному телевидению, однако это предложение было встречено отказом со стороны Тегерана.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)
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