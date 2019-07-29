Экс-премьер непризнанного Косова призвал назначить досрочные парламентские выборы

БЕЛГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Бывший премьер непризнанного Косова Рамуш Харадинай призвал лидера самопровозглашенного образования Хашима Тачи назначить досрочные парламентские выборы. Соответствующее заявление он разместил в понедельник на своей странице в Facebook .

"Сегодня я подал в конституционный суд просьбу об интерпретации закона о моей отставке и толковании компетенции и функционирования правительства после этого закона. В то же время я призываю президента, парламент и политические партии принять необходимые меры для объявления парламентских выборов", - написал он.

Ранее Харадинай подал в отставку с поста премьера непризнанного образования в связи с вызовом в Гаагу для дачи показаний по делу о военных преступлениях.

Досрочные парламентские выборы в самопровозглашенном Косове могут быть назначены на 8 сентября, сообщило ранее местное телевидение.