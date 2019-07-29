Чехия предложит в состав ЕК действующего еврокомиссара по вопросам юстиции

ПРАГА, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш от имени властей республики предложит в новый состав Еврокомиссии (ЕК) действующего европейского комиссара по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Веру Юрову. Об этом политик сообщил журналистам в понедельник перед вылетом с рабочим визитом в Брюссель.

"Единственным кандидатом, которого Чехия предложит в состав ЕК, является Вера Юрова, - отметил Бабиш. - Она проявила себя очень хорошо в качестве еврокомиссара. В новом составе ЕК мы хотели бы получить для нее пост, связанный со сферой экономики".

Премьер считает, что чешский представитель в ЕК "имеет шансы стать ответственным за какое-то экономическое направление". Такими направлениями, по его словам, могут быть международная торговля или развитие внутреннего рынка стран Евросоюза.

Бабиш уже информировал Брюссель о намерении Праги выдвинуть кандидатуру Юровой в состав ЕК. В понедельник он подробно обсудит этот вопрос с Урсулой фон дер Ляйен, которая с 1 ноября этого года возглавит ЕК.