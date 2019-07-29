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Выход США и России из ДРСМД

Кабмин ФРГ пока не видит возможности на спасение ДРСМД

Действие договора истекает 2 августа

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Германия хотела бы видеть со стороны России усилия по спасению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого изначально в одностороннем порядке вышли США. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"С точки зрения партнеров по НАТО, не было достоверных шагов со стороны России по возвращению к договору, - сказал он. - Поэтому с сожалением мы ожидаем, что 2 августа действие этого договора истечет".

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СШАГерманияРоссияВыход США и России из ДРСМД
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