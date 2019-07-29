В ДНР сообщили о двух убитых украинских пограничниках в ходе операции СБУ в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Два украинских пограничника застрелены в ходе спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) в районе контрольно-пропускного пункта "Марьинка". Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

"Мы получили уточненную информацию по факту перестрелки между украинскими военными на контрольно-пропускном пункте "Марьинка", - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Так, ночью на контрольно-пропускной пункт в микроавтобусе прибыли сотрудники Службы безопасности Украины с задачей задержать пограничников, уличенных в коррупции".

По словам Безсонова, речь идет о майоре и старшем лейтенанте пограничной службы. В ходе задержания подозреваемые попытались скрыться, но по ним был открыт огонь. В результате от полученных ранений один пограничник скончался на месте, другой умер через несколько часов.