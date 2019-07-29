Польша предлагает учредить в ООН должность спецпредставителя по ситуации Украине

ВАРШАВА, 29 июля. /ТАСС/. Польша выступает за появление в ООН должности специального представителя генсека Организации по ситуации на Украине и расширение нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел республики Яцек Чапутович на встрече с журналистами, посвященной предстоящему в августе председательству республики в Совете Безопасности ООН.

"В дискуссии по Украине мы представили определенные конкретные решения. Одним из них было назначение спецпосланника генсека ООН по вопросам конфликта на Украине", - сказал министр, подчеркнув, что "это предложение пока не было принято". "Мы считаем, что стоит подумать об институте, который мог бы продолжать заниматься разрешением этого конфликта", - добавил он.

"С нашей точки зрения, нормандский формат не принес планируемых результатов", - сказал Чапутович, обратив внимание на предложение властей Украины расширить этот формат, подключив к нему таких игроков, как США и Великобритания. "Мы считаем, что стоит присмотреться к этому предложению. Возможно, это хорошее решение", - указал глава МИД Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля в Facebook обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Франции, Великобритании и ФРГ в лице двух президентов, премьера и канцлера. 11 июля Путин, отвечая на вопросы журналистов о предложении Зеленского заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство. При этом президент РФ добавил, что он не знает, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата. На следующий день Госдепартамент заявил, что США выступают против изменения форматов переговоров по Украине.

Польша второй раз будет председательствовать в Совбезе ООН за период своего непостоянного членства в этой организации (2018-2020 гг.). Среди приоритетов республики - укрепление роли международного права, защита гражданского общества в военных конфликтах и проблемы безопасности в непосредственном соседстве республики. В ходе августовского председательства Польша намерена провести четыре крупные мероприятия: открытые дебаты о защите детей в военных конфликтах (2 августа), брифинг высокого уровня о гуманитарном праве (13 августа), дебаты по ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке (20 августа) и неформальную встречу по вопросам безопасности религиозных меньшинств (22 августа).