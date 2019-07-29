Назарбаев поручил разработать программу перезагрузки партии "Нур Отан"

НУР-СУЛТАН, 29 июля. /ТАСС/. Первый президент Казахстана, председатель правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") Нурсултан Назарбаев в понедельник принял первого зампредседателя Бауыржана Байбека и поручил подготовить программу перезагрузки этого общественного объединения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте первого президента республики.

"Партия "Нур Отан" является главной политической силой страны. Партия должна быть ближе к народу, знать его чаяния и реагировать на них. Следует оказывать содействие в решении проблем нашего общества. Кроме того, необходимо тщательно изучить кадровый состав нашей партии. "Нур Oтан" должен продолжать совершенствоваться", - отметил Назарбаев.

Он подчеркнул важность активизации работы первичных партийных организаций и филиалов "Нур Отана" в регионах страны. "Предстоят встречи с руководителями первичных партийных организаций, членами политического совета, руководителями региональных филиалов партии. Важно обеспечить надлежащую работу всех ячеек организации. Также необходимо кардинально усилить контроль со стороны партийных фракций в Мажилисе (нижней палате парламента - прим. ТАСС) и в маслихатах (местных представительных органах) за деятельностью правительства и акимов (руководителей администраций)", - пояснил первый президент Казахстана.

Назарбаев указал на необходимость улучшения работы комиссии партийного контроля и советов по противодействию коррупции в центре и на местах. Отдельное внимание было уделено вопросам повышения эффективности инструментов обратной связи с населением, в том числе деятельности общественных приемных партий. "В завершение встречи Елбасы (лидер нации - прим. ТАСС) поручил разработать программу перезагрузки партии и вынести ее на рассмотрение бюро политического совета "Нур Отан", - говорится в сообщении.