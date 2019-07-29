В Минске назвали полную отмену санкций одной из задач в отношениях с Евросоюзом

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в качестве одной из перспективных задач в отношениях Минска с Брюсселем назвал полную отмену Евросоюзом остающихся санкций в отношении белорусской стороны, скорейшее завершение процесса согласования "Приоритетов партнерства". Об этом он сказал в понедельник в ходе встречи с главой представительства ЕС в республике Андреа Викторин по случаю завершения ею своей дипломатической миссии.

"В ходе встречи были также обсуждены перспективные задачи, стоящие на повестке дня Беларусь - ЕС. В частности, министром была подчеркнута важность полной отмены Евросоюзом остающихся санкций в отношении нашей страны, скорейшего завершения процесса согласования "Приоритетов партнерства" и запуска переговоров по новому базовому соглашению между Беларусью и Евросоюзом", - сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Со своей стороны Минск, по словам Макея, настроен на совместную дальнейшую работу с ЕС "по расширению политического диалога и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, формированию полноценной двусторонней договорно-правовой базы, наполнению повестки дня инициативы "Восточное партнерство" конкретным и полезным для граждан по обе стороны границы содержанием".

Макей пожелал Викторин дальнейших успехов в ее дипломатической карьере и выразил надежду, что ее преемник на посту главы представительства ЕС в Белоруссии будет отличаться такой же активностью и нацеленностью на результат в развитии белорусско-европейского сотрудничества.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве отметили, что за период пребывания Викторин в должности посла ЕС в Белоруссии существенно активизировался политический диалог с исполнительными структурами Евросоюза, приобрели регулярный характер заседания Координационной группы "Беларусь - ЕС" и отраслевых диалогов, расширилось инвестиционное взаимодействие, увеличились объемы технической помощи Евросоюза. Кроме того, стороны вплотную приблизились к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии.

Двусторонний товарооборот между Белоруссией и Европейским союзом в 2015-2018 гг. увеличился с $14,4 млрд до $17,3 млрд, в том числе белорусский экспорт - с $8,6 млрд до $10,2 млрд.