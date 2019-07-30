Brexit без сделки. Чем грозит самый радикальный сценарий выхода из ЕС

31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС без всяких "если" или "но". Такое обещание дал Борис Джонсон в своей первой речи на посту премьер-министра. По мнению главы государства, шансы на так называемый Brexit без сделки — "один к миллиону". Однако пока ситуация развивается именно в этом направлении.

У Brexit есть три сценария. Без сделки — самый радикальный из них

• "Мягкий" (soft Brexit) подразумевает сохранение Великобритании в той или иной форме в составе таможенного союза и/или единого рынка ЕС, наподобие отношений ЕС с Норвегией. В ответ Лондону придется пойти на уступки и дать послабление в вопросе доступа рабочей силы из ЕС на свою территорию. Это, как указывают евроскептики, сводит на нет главную ценность "развода" — возвращение британцам контроля над своими границами.

• "Жесткий" (hard Brexit) означает выход из всех структур ЕС и заключение договоренностей в различных областях — торговли, безопасности, по другим ключевым вопросам. Такой сценарий критикуется бизнесом — есть реальный риск как минимум краткосрочных перебоев в отношениях с ЕС (торговых, транспортных, финансовых). Среди плюсов — у Лондона оказываются развязанными руки для заключения торговых сделок с третьими странами.

• Если же договориться не получается, происходит Brexit без сделки (no-deal Brexit). Данный вариант поддерживают самые радикальные евроскептики, предлагающие обнулить собственные импортные тарифы и действовать исключительно на основании правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Соглашение, которое удалось заключить Терезе Мэй с Брюсселем, подразумевало в большей степени "мягкий" вариант развития событий. Однако этот документ трижды проваливался в Палате общин, в результате чего несколько раз переносился дедлайн для Brexit. Из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС Мэй в конце концов ушла в отставку.

Джонсон и его соратники по кабмину выступают за "жесткий" сценарий, причем новый глава государства обещает добиться более выгодных условий "развода". В частности, премьер намерен убрать из текста соглашения механизм "бэкстоп", гарантирующий сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии. Если же все-таки произойдет Brexit без сделки, то, по словам Джонсона, Лондон сохранит £39 млрд ($48,7 млрд), которые страна обязалась выплатить ЕС в качестве отступных.

Брюссель по-прежнему не собирается пересматривать уже заключенное соглашение. В связи с этим Джонсон создал чрезвычайный комитет, который будет подготавливать страну к Brexit без сделки и, в частности, к работе в условиях торговых норм ВТО.

Brexit без сделки в первую очередь ударит по экономике

Отсутствие "правил развода" будет означать, что уже на следующее утро после Brexit Великобритания перестанет быть частью общего рынка и Таможенного союза. Лондон потеряет все имеющиеся торговые договоренности со странами, не входящими в ЕС. Европейские правила и законы перестанут действовать для британцев, должны появиться таможня и визовый контроль. Это приведет к катастрофическим последствиям:

• ВВП упадет на 9,3% в течение следующих 15 лет, следует из доклада британского правительства. Рецессия будет хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года;

• дефицит госбюджета вырастет до £80 млрд ($111 млрд), отмечает The Guardian. Чтобы залатать эту 80-миллиардную дыру, придется на протяжении 15 лет прибегать к заимствованиям денежных средств общим размером £120 млрд ($167 млрд);

• британские финансовые учреждения лишатся возможности оказывать услуги в странах Европы, пишет журнал Foreign Policy (FP). Компании лондонского Сити, которые проводили клиринговые операции (безналичные расчеты) для еврозоны, более не смогут этого делать;

• курс британского фунта упадет на 25%, тот станет значительно дешевле доллара, прогнозирует Банк Англии. Цены на жилую недвижимость упадут на 30%, коммерческая недвижимость станет дешевле в два раза. Уровень безработицы увеличится вдвое (до 7,5%), инфляция достигнет 6,5%, произойдет массовый отток людей из страны;

• пограничная инфраструктура не справится с наплывом товаров, которые должны проходить таможенный контроль. Транспортировка грузов между французским Кале и британским Дувром будет существенно затруднена. Financial Times пишет, что в течение полугода после возобновления таможенных проверок по этому маршруту можно будет перемещать не более 12–25% от сегодняшнего объема товаров. Могут возникнуть проблемы с поставками медикаментов и продовольствия, в дефиците окажутся батончики Mars, бензин, туалетная бумага и многие другие товары;

• автобусное и авиасообщение может прерваться, указывает The Mirror. Авиакомпаниям придется получать разрешение на полеты в каждой стране по отдельности.

Помимо экономических, Brexit без сделки вызовет ряд других сложнейших проблем — гуманитарных, оборонных, политических

Выход без соглашения с ЕС может пагубно сказаться на национальной безопасности страны. По мнению британского дипломата Питера Рикеттса, при таком сценарии британские правоохранители будут лишены доступа к европейским базам данных (например, ДНК и отпечатков пальцев) и каналам связи. Это может существенно осложнить борьбу с терроризмом и организованной преступностью. Военная кооперация с ЕС, пишет The Economist, также может быть затруднена ввиду отключения Великобритании от европейской спутниковой системы Galileo.

Неизбежно встанет вопрос о статусе 3 млн граждан ЕС, которые живут в Великобритании, и 1 млн британцев, находящихся на территории Европы. Предварительное соглашение Лондона с Брюсселем включает гарантии взаимных прав европейцев и британцев на территории друг друга и сохранение их доступа к социальным системам и выплатам. Отсутствие сделки приведет к тому, что эти четыре с лишним миллиона человек окажутся в серой зоне.

Выход Великобритании из таможенного союза будет означать возвращение физической границы между Республикой Ирландия (участницей ЕС) и Северной Ирландией (которая должна выйти из Евросоюза в составе Соединенного Королевства). При худшем сценарии такое развитие событий грозит возродить проблему ирландского сепаратизма и подорвать результаты британо-ирландского Белфастского соглашения от 10 апреля 1998 года. Именно этот договор лежит в основе примирения в Северной Ирландии и прекращения террористической деятельности Ирландской республиканской армии (ИРА). По мнению премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, жители Ольстера как минимум "начнут больше задумываться об идее объединения острова".

В подвешенном состоянии окажется проблема Гибралтара — британской заморской территории, которую хотела бы вернуть Испания. Brexit без сделки поставит под вопрос доступ жителей полуострова к европейскому рынку (а в худшем случае — и свободу передвижения по территории ЕС). Главный министр британской территории Фабиан Пикардо сравнил Brexit без сделки с финалом фильма "Тельма и Луиза", где главные героини на полной скорости направляют свою машину с обрыва.

Кроме того, появится угроза в вопросе обслуживания и функционирования военных баз Великобритании на Кипре. Все необходимые товары доставляются туда через порты Республики Кипр, но без сделки с ЕС такая логистика станет невозможной. Поэтому правительство Великобритании планирует расширить морской порт на территории военной базы Акротири, если не удастся достичь торгового соглашения.

Наконец, Brexit без сделки, скорее всего, вызовет рост социального напряжения в Великобритании, в связи с чем 10 тыс. военнослужащих готовятся помогать полиции поддерживать общественный порядок. Высокая степень недоверия и недовольства по отношению к властям и ухудшающаяся экономическая ситуация могут вывести людей на улицы. Bloomberg не исключает социального взрыва в Великобритании, аналогичного выступлениям "желтых жилетов" во Франции.

Как всего этого можно избежать

Для реализации Brexit без сделки Джонсон может приостановить работу Палаты общин, чтобы новая парламентская сессия открылась в ноябре, — уже после того, как страна покинет ЕС. Однако депутаты намерены помешать этим планам. В середине июля они (315 голосами против 274) приняли техническую поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии. Она предполагает, что даже в случае приостановки работы Палаты общин, парламент должен быть вновь созван по крайней мере на пять дней для дебатов по поводу ситуации в Ольстере. Такой маневр может позволить противникам Brexit без сделки перехватить контроль в парламенте и провести новые законы, блокирующие хаотичный выход из ЕС.

Впрочем, некоторые наблюдатели считают, что Джонсон блефует: в реальности 31 октября Британию ждет не Brexit без сделки, а "мягкий" выход из всех политических структур ЕС при временном сохранении существующего экономического режима. Заключенная Мэй сделка пройдет через некий "ребрендинг" и все же будет принята Палатой общин. А дедлайн окончательного "развода" будет вновь отсрочен — на этот раз лет на пять.

Артур Громов