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Назарбаев и Токаев обсудили общественно-политическую ситуацию в Казахстане

На встрече также рассмотрели план работ на предстоящий период

НУР-СУЛТАН, 29 июля. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с главой государства Касым-Жомартом Токаевым общественно-политическую ситуацию в стране. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте первого президента республики.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня, а также план работ на предстоящий период. Отдельное внимание было уделено общественно-политической ситуации в стране и развитию институтов гражданского общества", - говорится в сообщении.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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