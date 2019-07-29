Назарбаев и Токаев обсудили общественно-политическую ситуацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 29 июля. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с главой государства Касым-Жомартом Токаевым общественно-политическую ситуацию в стране. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте первого президента республики.

"В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня, а также план работ на предстоящий период. Отдельное внимание было уделено общественно-политической ситуации в стране и развитию институтов гражданского общества", - говорится в сообщении.