Госпогранслужба Азербайджана заявила об обстрелах своих позиций с армянской стороны

БАКУ, 29 июля. /ТАСС/. Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщила в понедельник об обстрелах азербайджанских позиций на государственной границе с Арменией с противоположной стороны.

"28 июля в 22:00 (21:00 мск) противником были обстреляны боевые позиции Госпогранслужбы Азербайджана на линии соприкосновения на границе с Арменией, а также движущееся в сторону тыла военное транспортное средство", - говорится в сообщении. В частности, по данным ГПС, несколько пуль, выпущенных из снайперской винтовки, попали в автомобиль "УАЗ" с надписью "Военная медицинская помощь" и изображением красного полумесяца.

"Ответным огнем снайперские точки противника были подавлены", - отмечается в информации.