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Нагорно-карабахский конфликт

Госпогранслужба Азербайджана заявила об обстрелах своих позиций с армянской стороны

Ответным огнем снайперские точки противника были подавлены, сообщили в ведомстве

БАКУ, 29 июля. /ТАСС/. Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщила в понедельник об обстрелах азербайджанских позиций на государственной границе с Арменией с противоположной стороны.

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"28 июля в 22:00 (21:00 мск) противником были обстреляны боевые позиции Госпогранслужбы Азербайджана на линии соприкосновения на границе с Арменией, а также движущееся в сторону тыла военное транспортное средство", - говорится в сообщении. В частности, по данным ГПС, несколько пуль, выпущенных из снайперской винтовки, попали в автомобиль "УАЗ" с надписью "Военная медицинская помощь" и изображением красного полумесяца.

"Ответным огнем снайперские точки противника были подавлены", - отмечается в информации.

Теги
АзербайджанАрменияНагорно-карабахский конфликт
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