Куба призвала международное сообщество противодействовать политике санкций США против нее

ГАВАНА, 29 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья призвал в понедельник международное сообщество противодействовать политике санкционного давления со стороны США в отношении карибской республики.

"Куба призывает международное сообщество не допустить действий США, направленных на подрыв целостности нашего народа и положить конец враждебности, глупости и безответственности нынешней администрации США", - написал глава ведомства в Twitter.

Американская администрация 26 июля приняла решение ввести визовые санкции в отношении ряда должностных лиц в Гаване за практику направления на работу за рубеж сотрудников системы здравоохранения Кубы. По мнению госсекретаря США Майкла Помпео, "власти Кубы фактически принуждают медицинских работников к труду в других странах".

Одновременно с этим власти США включили в свой санкционный список четыре организации Кубы, которые, по версии Вашингтона, принадлежат вооруженным силам карибской страны и приносят им доход. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель назвал такие действия "эскалацией враждебности и угроз".