ООН рассчитывает укрепить сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом

ТАСС, 29 июля. Председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес рассчитывает укрепить сотрудничество с Россией по таким вопросам как борьба с терроризмом и изменение климата.

"Вызовы современности требуют укрепления международного сотрудничества, особенно в таких вопросах как борьба с терроризмом, изменение климата, загрязнение океанов. Все это требует расширения взаимного сотрудничества. И я рассчитываю на Россию как на надежного союзника в этом деле", - заявила она в понедельник на встрече с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым.

Председатель сессии Генассамблеи ООН также указала, что необходимо предпринимать более активные действия, чтобы ООН "соответствовала своим задачам и была организацией для всех людей". "И парламентарии играют ключевую роль в выполнении повестки дня устойчивого развития и поддержании международного мира и безопасности", - отметила она.

Она также заявила о необходимости укрепления системы многосторонних отношений и международного права. "Сегодня существует серьезная необходимость в укреплении международной системы, а ООН является ее основой", - пояснила дипломат.

Со своей стороны Жуков выразил поддержку тезисам своей собеседницы. "Нужно укреплять ООН, повышать роль ООН", - подчеркнул он.

Кроме того, первый вице-спикер нижней палаты российского парламента согласился со словами председателя Генеральной Ассамблеи о том, что ООН - это своего рода "парламент мира". "Думаю, что парламенты всех стран мира должны как можно более тесно сотрудничать с ООН", - заключил Жуков.