Земан принял отставку министра культуры Чехии по требованию социал-демократов

ПРАГА, 29 июля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан принял отставку министра культуры, социал-демократа Антонина Станека, на которой настаивала Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП), в противном случае угрожавшая выйти из состава правительственной коалиции республики. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

"Президент республики Милош Земан принял отставку министра культуры Антонина Станека, - отметил Овчачек. - Он покинет этот пост к 31 июля 2019 года. Президент поблагодарил Антонина Станека за работу по охране памятников культуры [в республике] и раскрытие финансовых злоупотреблений в системе министерства культуры".

Пражский град ранее информировал СМИ, что Земан только в середине августа примет решение о назначении кандидата ЧСДП на пост министра культуры, который покинул Станек. Социал-демократы придвигают в кресло главы ведомства заместителя председателя своей партии Михала Шмарду.

Лидеры социал-демократов ранее заявляли об углублении в республике правительственного кризиса, так как президент в нарушение конституции отказывается, несмотря на обращение премьера и жесткое требование ЧСДП, произвести перестановки на министерском посту, который принадлежит социал-демократам.

Причиной отставки Станека, прошение о которой он подал более двух месяцев назад, стали серьезные разногласия с ведущими деятелями культуры республики. Предполагалось, что министерский пост он освободит не позже 31 мая. Решение уйти в отставку, как писали местные СМИ, он принял под давлением общественности и руководства ЧСДП, на рейтинге которой может негативно отразиться поддержка непопулярного министра. Между тем, согласно Пражскому граду, Станек вскрыл случаи коррупции в сфере культуры, поэтому президент Земан выражал и выражает ему полную поддержку.

Конституция обязывает президента принять отставку министра, если с такой просьбой к нему обратился премьер, что председатель кабмина Андрей Бабиш сделал полтора месяца назад. Однако в основном законе республики не прописано, в какие сроки глава государства должен удовлетворить данную просьбу. На этот факт и ссылается Земан, когда его упрекают в нарушении конституционного процесса функционирования правительства.