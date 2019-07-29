США намерены сократить военное присутствие в Афганистане до выборов 2020 года

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Власти США намерены сократить число американских военнослужащих в Афганистане до следующих президентских выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах в ноябре 2020 года. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона.

"Это указание мне от президента", - ответил глава американского внешнеполитического ведомства на соответствующий вопрос.

"Те из вас, кто служил, знают, что в миссии [НАТО в Афганистане] "Решительная поддержка" принимают участие страны со всей Европы и мира. Мы надеемся, что в целом необходимость в боевых силах в регионе сократится", - добавил он.

В июне Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает выйти на договоренность о мире в Афганистане с движением "Талибан" (запрещено в РФ) до 1 сентября. По итогам последнего раунда переговоров с талибами спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что стороны достигли прогресса по всем четырем разделам мирного соглашения: контртеррористическим гарантиям, выводу войск, участию во внутриафганском диалоге и переговорах, а также постоянному и всеобъемлющему прекращению огня.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет - с октября 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тысяч человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса.