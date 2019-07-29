Додон призвал парламент ускорить назначение нового генпрокурора Молдавии

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон уже завтра ждет от парламента кандидатуру на пост исполняющего обязанности генерального прокурора, который необходим новой власти для проведения чисток в госорганах. Об этом глава республики сообщил в понедельник журналистам.

"Надеюсь, что завтра парламент примет решение о выдвижении кандидата на должность исполняющего обязанности генерального прокурора, а я смогу уже после обеда подписать соответствующий декрет об утверждении его в должности", - сказал Додон.

Ранее президент заявлял, что новому руководителю генеральной прокуратуры предстоит одна из ключевых ролей в демонтаже системы, выстроенной олигархом Владимиром Плахотнюком, который ранее покинул страну. Прием заявок на пост и.о. генпрокурора завершается в понедельник.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство, куда вошла поддерживающая Додона Партия социалистов Республики Молдова и блок Acum. Они объединились для отстранения от власти Демократической партии Молдовы, которую возглавлял Плахотнюк.