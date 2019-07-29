СМИ: йеменские мятежники нанесли удар по лагерю аравийской коалиции в Асире

ТАСС, 29 июля. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" выпустили в понедельник ракету по лагерю аравийской коалиции, расположенному к западу от саудовского города Асир. Об этом, как передал новостной портал Saba Net, заявил в Сане официальный представитель вооруженных сил мятежников генерал Яхья Сариа.

"Удар был нанесен баллистической ракетой "Бадр" малого радиуса действия, - сообщил он. - Уничтожен склад с оружием в районе Эд-Даир и большое число наемников, воюющих на стороне саудовских войск".

Со стороны командования аравийской коалиции сведений о новой ракетной атаке хуситов не последовало. В воскресенье повстанцы из "Ансар Аллах" атаковали оперативный штаб коалиции, который находится на саудовской базе в Наджране и военный аэродром.

Хуситы обвинили войска президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, на стороне которого воюют силы аравийской коалиции, в нарушении договоренности о прекращении огня. Соглашение о возобновлении перемирия между сторонами было достигнуто 14 июля при посредничестве датского генерала Мишеля Анкера Лоллесгора, возглавляющего группу наблюдателей ООН в йеменском порту Ходейда.

По сведениям портала Saba Net, саудовские ВВС нанесли в понедельник удары по населенным пунктам в провинциях Саада, Сана и Эд-Далиа, откуда поступили сведения о пострадавших. В Ходейде артиллерия аравийской коалиции обстреляла район аэропорта, предместье Тахита, площадь Дуввар-эль-Джамаль и промышленную зону Эль-Аввади. Нанесен материальный урон, данных о гибели мирных граждан нет.

Наступление коалиции

Аравийская коалиция объявила 20 июля о новом наступлении на позиции хуситов на западе Йемена. Среди целей авиаударов обозначены объекты ПВО и склады баллистических ракет, принадлежащие повстанцам. Командование коалиции призвало мирное население покинуть районы вблизи штабов и лагерей хуситов.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.