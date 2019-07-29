Помпео: администрация США обладает всеми санкционными полномочиями

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американская администрация обладает всеми необходимыми полномочиями по применению односторонних санкций в отношении других государств, и Конгрессу США нет необходимости готовить новые законопроекты в данной области. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона.

Его попросили прокомментировать разработку Сенатом и Палатой представителей Конгресса новых законопроектов, предусматривающих дальнейшее ужесточение санкционного режима в отношении России. У главы внешнеполитического ведомства поинтересовались, поддерживает ли исполнительная ветвь власти США такие инициативы американских законодателей. "Тонкостей этого законодательства я не знаю. [Однако] я убежден в том, что у Госдепартамента США имеются все необходимые ему ресурсы, чтобы выполнять свою часть функций. У нас есть то, что нам необходимо. У нас есть требующиеся нам полномочия. У нас есть необходимые нам финансовые средства. На мне лежит бремя [ответственности] за исполнение", - сказал в ответ Помпео.

Госсекретарь также вновь обвинил Москву во вмешательстве в ход выборов в США не только в 2016 году, но и ранее. В точно таком же ключе Помпео высказывался в конце марта на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. "Просто чтобы вы знали: дело не только в России. <...> Не только Россия, а большее число стран пытается подорвать западную демократию. Это верно со времен создания основателями данной великой страны", - утверждал шеф американской дипломатии.

Он заверил, что федеральное правительство США "очень эффективно" боролось с иностранным вмешательством в ход американских промежуточных выборов 2018 года. "И мы вновь это сделаем в 2020 году", - обещал Помпео. В следующем году в США предстоят очередные президентские выборы.

Кроме того, Помпео подтвердил, что неоднократно передавал президенту России Владимиру Путину мнение Вашингтона о неприемлемости вмешательства в избирательный процесс в США. Руководство России принимало этот сигнал к сведению, сказал госсекретарь США. "Это дипломатический термин для [фразы] "я тебя слышу, брат", - добавил с улыбкой Помпео.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональд Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.