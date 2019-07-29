Новый премьер Греции намерен добиться прекращения оккупации Турцией севера Кипра

АФИНЫ, 29 июля. /ТАСС/. Греция добивается "прекращения оккупации" Турцией северной части острова Кипр и со сдержанным оптимизмом ожидает предстоящей встречи президента Кипра Никоса Анастасиадиса с лидером турецкой общины острова Мустафой Акынджи. Об этом заявил в понедельник в Никосии премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время своего первого зарубежного визита в качестве главы правительства. Заявление Мицотакиса распространила пресс-служба премьера.

После переговоров с Анастасиадисом Мицотакис подчеркнул, что в отношении кипрской проблемы для Греции "прекращение турецкой оккупации остается главной заботой". "Это абсолютная стратегическая цель внешней политики Греции. И в этом духе я выразил удовлетворение в связи с предстоящей встречей президента Анастасиадиса с господином Акынджи и мой сдержанный оптимизм в отношении того, что может появиться возможность новой основы для взаимопонимания, которая позволит нам добиться какого-то прогресса по этому критически важному общенациональному вопросу", - сказал премьер.

"Однако я повторил президенту Кипра, что для Греции совершенно очевидно, что невозможно представить себе решение кипрского вопроса без полной отмены устаревших гарантий [со стороны имеющих право на вмешательство стран-гарантов] и вывода [турецких] оккупационных войск с острова. Это абсолютно анахроничная система, которую нельзя продолжать применять, особенно к государствам - членам ЕС, и я с большим интересом ожидаю информирования со стороны президента по итогам переговоров 9 августа", - подчеркнул Мицотакис.

По его словам, стороны также обсудили тему "растущей провокационности со стороны Турции, которая абсолютно нарушает суверенные права Республики Кипр, а также способы организованного реагирования на это, которые очевидно не ограничиваются только прекрасным сотрудничеством между Грецией и Кипром". "Это реакция, которая также касается всего Европейского союза, поскольку речь идет не только о суверенных правах государства-члена, но и о собственной энергетической политике ЕС в отношении необходимости диверсификации источников энергоносителей в бассейне Восточного Средиземноморья. И я хочу повторить, что в рамках европейских институтов Кипр должен воспринимать как должное поддержку Греции с тем, чтобы любая эскалация турецкой провокационности приводила к аналогичной реакции, прежде всего, на европейском уровне", - сказал Мицотакис.

Обострение в отношениях Турции и ЕС

Ранее Греция назвала очень обнадеживающей реакцию ЕС на действия Турции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. В заявлении Совета ЕС, распространенном 15 июля в Брюсселе по итогам заседания глав МИД 28 стран сообщества, говорилось, что Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в ИЭЗ Кипра. Совет ЕС решил приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, а также пока не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией.

Совет также одобрил предложение Еврокомиссии сократить объем помощи Турции на 2020 год (субсидии, предоставляемые на период переговорного процесса о вступлении в ЕС - прим. ТАСС), а также предложил Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции. В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 16 июля, что Турция, несмотря на санкции Европейского союза, намерена активизировать геологоразведочную деятельность в районе Кипра.

Деятельность Турции у берегов Кипра

На шельфе и в ИЭЗ Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября.

10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе судно "Явуз" для проведения геологоразведочных работ на шельфе. Буровые суда находятся под охраной военных кораблей. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

Кипрское урегулирование

Последний раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН прошел в Швейцарии (в местечке Кран-Монтана) с 28 июня по 7 июля 2017 года. Участие в нем приняли глава греческой общины, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи, представители стран-гарантов - Великобритании, Греции и Турции. Был также представлен Евросоюз, приглашенный на переговоры в качестве наблюдателя.

Раунд завершился безрезультатно из-за существенных разногласий между греко-кипрской и турко-кипрской сторонами. С тех пор предпринимаются попытки возобновить переговоры по кипрскому урегулированию.