{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

В ООН заявили, что пока не планируют назначение спецпредставителя по Украине

В офисе генсека прокомментировали заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича

ООН, 29 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на данный момент не планирует назначение своего спецпредставителя по Украине. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя заявление министра иностранных дел республики Яцека Чапутовича о возможности обсуждения такой инициативы в ходе председательства страны в Совете Безопасности в августе.

На эту тему

"Пока мы не можем объявить о назначении такой должности", - сказал он.

Выступая ранее в понедельник перед журналистами Чапутович заявил, что в дискуссии по Украине Польша представила "определенные конкретные решения, одним из которых было назначение спецпосланника генсека ООН по вопросам конфликта на Украине".

Польша в августе второй раз будет председательствовать в Совбезе ООН за период своего непостоянного членства в этой организации (2018-2020 гг.).

Теги
УкраинаКризис на УкраинеГутерриш, АнтониуЧапутович, Яцек
СМИ: число жертв налета аравийской коалиции на севере Йемена возросло до 13
Еще 23 человека получили ранения, отмечает Al Mayadeen
Читать полностью